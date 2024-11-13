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Подписаны документы о расширении сотрудничества с Саудовской Аравией в области "зеленой" энергетики

Подписаны документы о расширении сотрудничества с Саудовской Аравией в области "зеленой" энергетики В рамках COP29 подписаны несколько документов, обеспечивающих участие Королевства Саудовская Аравия в "Проекте развития и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан" и расширяющих сотрудничес
Энергетика
13 ноября 2024 г. 14:06
Подписаны документы о расширении сотрудничества с Саудовской Аравией в области зеленой энергетики

В рамках COP29 подписаны несколько документов, обеспечивающих участие Королевства Саудовская Аравия в "Проекте развития и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан" и расширяющих сотрудничество с Азербайджаном в сфере "зеленой энергетики".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

В присутствии президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз бен Салман Аль Сауд подписали "Программу реализации в области развития и передачи зеленой энергии между министерствами энергетики Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия".

Кроме того, были подписаны "Дорожная карта по энергетическому сотрудничеству между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Королевства Саудовская Аравия" и Меморандум о взаимопонимании между Саудовской электрической компанией (SEC) и ОАО "Азерэнержи" по обмену знаниями и опытом в области электроэнергетики.

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Версия на английском языке ФотоSaudi Arabia ink documents on sidelines of COP29 to expand green energy partnership
Версия на азербайджанском языке ФотоSəudiyyə Ərəbistanı ilə “yaşıl enerji” tərəfdaşlığını genişləndirən sənədlər imzalanıb

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