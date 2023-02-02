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Подписано соглашение между SOCAR и компанией ACWA Power

Подписано соглашение между SOCAR и компанией ACWA Power В Азербайджанской Республике 2 февраля 2023 года подписано соглашение о сотрудничестве между государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и компанией “ACWA Power” Королевства Саудовская Аравия в рамках Консультативного сове
Энергетика
2 февраля 2023 г. 20:41
Подписано соглашение между SOCAR и компанией ACWA Power

В Азербайджанской Республике 2 февраля 2023 года подписано соглашение о сотрудничестве между государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и компанией “ACWA Power” Королевства Саудовская Аравия в рамках Консультативного совета Южного газового коридора о совместной разработке возобновляемых источников энергии, таких как морской и наземный ветра, солнечная фотовольтаическая энергия и зеленый водород, а также других потенциальных проектов, связанных с ними.

Как сообщает SOCAR Report, в Азербайджане к 2030 году планируется довести долю возобновляемых источников энергии в мощностях по производству электроэнергии до 30%, а также сократить выбросы парниковых газов до 40% к 2050 году.

Соглашение не только способствует дальнейшему укреплению связей сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия, но и потенциальные проекты, которые будут реализованы в рамках этого сотрудничества, позволят снизить выбросы парниковых газов в Азербайджане, обеспечить устойчивое экономическое развитие возобновляемых источников энергии и страны.

В области возобновляемых источников энергии престижная компания Королевства Саудовская Аравия ACWA Power в настоящее время реализует в Азербайджане проект ветряной электростанции мощностью 240 МВт. Предполагается, что станция будет производить один миллиард киловатт-часов электроэнергии в год, что позволит сэкономить около 220 миллионов кубических метров газа и сократить выбросы в атмосферу более чем на 400 000 тонн в год.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ilə “ACWA Power” şirkəti arasında saziş imzalanıb

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