Подписано соглашение между ПО "Азнефть" и Sakuraz Green Energy

Между ПО "Азнефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и компанией Sakuraz Green Energy (SGE) подписано соглашение, предусматривающее стратегическое сотрудничество по обновлению и обслуживанию широкого спектра аккумуляторов.

Между ПО "Азнефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и компанией Sakuraz Green Energy (SGE) подписано соглашение, предусматривающее стратегическое сотрудничество по обновлению и обслуживанию широкого спектра аккумуляторов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, новое соглашение о сотрудничестве с SGE по продлению срока службы батарей и оказанию технических услуг позволит SOCAR и ее предприятиям в Азербайджане обеспечить устойчивые энергетические решения и экономию средств.

Стороны будут сотрудничать по всем направлениям касательно деятельности аккумуляторов, включая тестирование аккумуляторов, логистику, регулярное техническое обслуживание.