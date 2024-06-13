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Подписано соглашение между ПО "Азнефть" и Sakuraz Green Energy

Подписано соглашение между ПО "Азнефть" и Sakuraz Green Energy Между ПО "Азнефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и компанией Sakuraz Green Energy (SGE) подписано соглашение, предусматривающее стратегическое сотрудничество по обновлению и обслуживанию широкого спектра аккумуляторов.
Энергетика
13 июня 2024 г. 17:48
Подписано соглашение между ПО Азнефть и Sakuraz Green Energy

Между ПО "Азнефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и компанией Sakuraz Green Energy (SGE) подписано соглашение, предусматривающее стратегическое сотрудничество по обновлению и обслуживанию широкого спектра аккумуляторов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, новое соглашение о сотрудничестве с SGE по продлению срока службы батарей и оказанию технических услуг позволит SOCAR и ее предприятиям в Азербайджане обеспечить устойчивые энергетические решения и экономию средств.

Стороны будут сотрудничать по всем направлениям касательно деятельности аккумуляторов, включая тестирование аккумуляторов, логистику, регулярное техническое обслуживание.

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Версия на английском языке Azneft and Sakuraz Green Energy company ink agreement
Версия на азербайджанском языке “Azneft” və “Sakuraz Green Energy” şirkəti arasında Saziş imzalanıb

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