Подписанный в Болгарии меморандум - свидетельство дальнейшего укрепления энергетической доктрины Азербайджана

Подписание Меморандума о взаимопонимании в Болгарии означает дальнейшее укрепление энергетической доктрины Азербайджана и усиление его роли в энергетическом рынке Европы

Подписание меморандума о взаимопонимании в Болгарии означает дальнейшее укрепление энергетической доктрины Азербайджана и усиление роли страны на энергетическом рынке Европы.

Об этом Report сказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Айдын Гусейнов.

По его словам, Балканский регион, частью которого является Болгария, представляет собой одну из важных приоритетных областей внешней политики нашей страны: "Сотрудничество Азербайджана со странами этого региона, в том числе с Болгарией, динамично развивается. В этой связи необходимо отметить рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию во второй половине 2022 года. Лидеры балканских стран проявляют большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном. В этом контексте следует отметить и визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан и проведение встреч".

Депутат отметил, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности стран Балканского региона.

А. Гусейнов подчеркнул, что визит президента Ильхама Алиева в Болгарию 25 апреля, который является пятым по счету, можно считать показателем прочных отношений между двумя странами.