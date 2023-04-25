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Подписанный в Болгарии меморандум - свидетельство дальнейшего укрепления энергетической доктрины Азербайджана

Подписанный в Болгарии меморандум - свидетельство дальнейшего укрепления энергетической доктрины Азербайджана Подписание Меморандума о взаимопонимании в Болгарии означает дальнейшее укрепление энергетической доктрины Азербайджана и усиление его роли в энергетическом рынке Европы
Энергетика
25 апреля 2023 г. 19:29
Подписанный в Болгарии меморандум - свидетельство дальнейшего укрепления энергетической доктрины Азербайджана

Подписание меморандума о взаимопонимании в Болгарии означает дальнейшее укрепление энергетической доктрины Азербайджана и усиление роли страны на энергетическом рынке Европы.

Об этом Report сказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Айдын Гусейнов.

По его словам, Балканский регион, частью которого является Болгария, представляет собой одну из важных приоритетных областей внешней политики нашей страны: "Сотрудничество Азербайджана со странами этого региона, в том числе с Болгарией, динамично развивается. В этой связи необходимо отметить рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию во второй половине 2022 года. Лидеры балканских стран проявляют большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном. В этом контексте следует отметить и визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан и проведение встреч".

Депутат отметил, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности стран Балканского региона.

А. Гусейнов подчеркнул, что визит президента Ильхама Алиева в Болгарию 25 апреля, который является пятым по счету, можно считать показателем прочных отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке MP: MoU signed in Bulgaria is evidence of strengthening energy doctrine of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanda Anlaşma Memorandumunun imzalanması Azərbaycanın enerji doktrinasının daha da möhkəmlənməsi deməkdir

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