Подписание контракта SOCAR по DESFA отложено до конца года

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Подписание контракта с победителем соответствующего тендера - Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в связи с приватизацией оператора газораспределительной сети Греции DESFA отложено до конца 2015 года.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "Вопрос приобретения DESFA не зависит от нас. Подписание контракта отложено до конца года".

По словам Р.Абдуллаева, SOCAR не продает газ в Европе и это должно быть доказано: "Сейчас ведется расследование, 34 наших представителя отвечают на вопросы Европейской комиссии. Европейская комиссия имеет "Третий энергопакет" по энергетическим компаниям, логистике и трубопроводам. Мы не продаем газ в Европе и намерены доказать это".

Напомним, что SOCAR достиг соглашения с предыдущим правительством Греции о приобретении 66% акций оператора газораспределительной сети Греции DESFA. На данный момент это соглашение расследуется Европейской комиссией. По некоторым данным, новое правительство намерено продать SOCAR всего лишь 49% акций DESFA.