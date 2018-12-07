Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК+ могут не подписать соглашение 7 декабря.

Как передает Report, об этом источник в одной из делегаций ОПЕК сказал ТАСС.

По его словам, в повестке встречи ОПЕК+, которая проходит в Вене, говорится лишь "о намерении принять декларацию в более позднюю дату".

Другой делегат, пообщавшийся с журналистами, также выразил сомнения в том, что документ может быть подписан сегодня. Проект соглашения у участников на руках, но по состоянию на сегодня он нуждается в доработке.