 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК+ могут не подписать соглашение 7 декабря.

    Как передает Report, об этом источник в одной из делегаций ОПЕК сказал ТАСС.

    По его словам, в повестке встречи ОПЕК+, которая проходит в Вене, говорится лишь "о намерении принять декларацию в более позднюю дату".

    Другой делегат, пообщавшийся с журналистами, также выразил сомнения в том, что документ может быть подписан сегодня. Проект соглашения у участников на руках, но по состоянию на сегодня он нуждается в доработке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi