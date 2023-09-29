Подписан протокол 3-го Азербайджано-Турецкого энергетического форума

По итогам состоявшегося сегодня в Нахчыване 3-его Азербайджано-Турецкого энергетического форума подписан протокол.
Как передает местное бюро Report, документ был подписан министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазововым и министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.
Азербайджано-турецкий энергетический форум организуется с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества в рамках совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. Первый форум был проведен 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.