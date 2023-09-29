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Подписан протокол 3-го Азербайджано-Турецкого энергетического форума

Подписан протокол 3-го Азербайджано-Турецкого энергетического форума Сегодня в городе Нахчыван прошел 3-й Азербайджано-Турецкий энергетический форум.
Энергетика
29 сентября 2023 г. 12:43
Подписан протокол 3-го Азербайджано-Турецкого энергетического форума

По итогам состоявшегося сегодня в Нахчыване 3-его Азербайджано-Турецкого энергетического форума подписан протокол.

Как передает местное бюро Report, документ был подписан министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазововым и министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Азербайджано-турецкий энергетический форум организуется с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества в рамках совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. Первый форум был проведен 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.

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Версия на английском языке ФотоProtocol of 3rd Azerbaijan-Türkiye Energy Forum signed
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Türkiyə 3-cü Enerji Forumunun Protokolu imzalanıb

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