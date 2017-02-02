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    Подписан новый договор между BP и министерством внутренних дел Грузии

    Департамент охраны стратегических трубопроводов МВД проведет работы в рамках своей компетенции

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили принял генерального менеджера BP- Georgia Криса Шлиттера. 

    Как сообщает Report, на встрече были рассмотрены вопросы безопасности трубопроводов, существующих на территории Грузии.

    Между правительством Грузии и BP оформлены договора "Об обеспечении безопасности проекта Баку-Тбилиси-Джейхан", проекта Южнокавказского трубопровода, экспортного трубопровода западного направления, и принадлежащих ей объектов, расположенных на терминале "Супсы", и "Об обеспечении финансирования оборудования безопасности, объектов, и оперирования для проекта трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан". 

    Департамент охраны стратегических трубопроводов МВД в рамках своей компетенции обеспечивает охрану и безопасность нефтяного терминала Супса, нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум и их инфраструктуры.

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