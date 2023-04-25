Подписан меморандум между операторами газотранспортных сетей Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR

В столице Болгарии Софии состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Bulgartransgaz), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также Государственной н

В столице Болгарии Софии состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Transgaz, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, подписание состоялось с участием президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Болгарии Румена Радева.

Документ подписали министры энергетики Азербайджана, Болгарии и Румынии - Пярвиз Шахбазов, Розен Христов и Вирджил-Даниэль Попеску, а также министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто и министр экономики Словакии Карел Хирман.

Меморандум определяет направления сотрудничества по поставкам дополнительных объемов газа из Азербайджана в Европу через модернизированное "Кольцо солидарности".

Инициатива "Кольцо солидарности" (STRING) была предложена Болгарией и поддержана Европейской комиссией для повышения безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.