Подписан контракт о выделении Азиатским банком инфраструктурных инвестиций кредита TANAP

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Между правительством Азербайджана, ЗАО Южный газовый коридор и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) 26 января 2017 года подписан контракт о выделении кредита на финансирование проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Как сообщает Report, кредитный договор на сумму 600 млн долларов США подписали гендиректор ЮГК Афган Исаев и гендиректор департамента инвестиционных операций АБИИ Тераванинтон Супи, гарантийное соглашение по кредитному договору - от имени азербайджанского правительства - министр финансов Самир Шарифов, от имени АБИИ - Тераванинтон Супи.

А.Исаев отметил, что достигнутые успехи на международном уровне в результате тесного сотрудничества с международными финансовыми организациями для реализации проекта Южный газовый коридор демонстрируют доверие и поддержку работам, проделанным азербайджанской стороной. Гендиректор ЮГК отметил, что в настоящее время ряд европейских финансовых институтов подтвердили заинтересованность в интенсификации переговоров и финансировании: "Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях постоянно подчеркивает, что проект имеет особо важное значение не только для энергетической безопасности Азербайджана, но и Европы и региона в целом и реализуется за счет лидерства Азербайджана. Целью проекта ЮГК является полномасштабная разработка газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширение Южно-Кавказского трубопровода и экспорт в Турцию и Южную Европу посредством трубопроводов TANAP и TAP. Учитывая значение Южного газового коридора для всех стран-участниц проекта, данный проект поддерживает ряд международных финансовых институтов".

Гендиректор ЮГК отметил, что проект Южный газовый коридор рационален в экономическом и коммерческом плане, и проинформировал о проделанных работах в этом направлении. По его словам, до сегодняшнего дня на проект ЮГК было потрачено около 6,3 млрд долларов или 50% из требуемых 11,9 млрд долларов. Он сказал, что в прошлом году было потрачено примерно 2 млрд долларов из этих средств: "В рамках проекта проделано 87,9% работ по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз", 74,5% работ по расширению Южно-Кавказского трубопровода, 59,3% работ по строительству TANAP и 31,8% работ по строительству TAP. Строительные работы успешно продолжаются".

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева под номером 287, "О некоторых мероприятиях в связи с проектами по созданию "Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице Министерства экономики, а 49% акций ЗАО принадлежит SOCAR.