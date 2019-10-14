Подписан контракт на строительство новой паровой турбины в Азерикимья

Одна из дочерних компаний Nobel Oil Services - PROKON подписала контракт с СП SOCAR-Uniper.

Как сообщает Report со ссылкой на Nobel Oil Services, в рамках контракта компания PROKON будет выполнять общие строительные и пусконаладочные работы, координировать и управлять всей строительной деятельностью SOCAR-Uniper, а также закупкой конструкционных материалов для строительства паровой турбины на производственном объединении "Азерикимья".

Контракт внесет значительный вклад в увеличение энергоснабжения оператора полиэтиленового завода - ПО "Азерикимья" и обеспечит участие компании PROKON в общих строительных работах в рамках операций SOCAR-Uniper в химическом комплексе в Сумгайыте.

Подписание соглашения внесет значительный вклад в наращивание поставок электроэнергии оператору полиэтиленового завода – ПО "Азерикимья", а также обеспечит участие PROKON в общих строительных работах химического комплекса компании SOCAR-Uniper в Сумгайыте.

"В настоящее время электростанция SOCAR-Uniper вырабатывает пар и энергию с помощью двух паровых турбин. PROKON установит третий специально разработанный паровой турбоагрегат, а также вспомогательную инфраструктуру, которые нацелены на существенное ускорение производства электроэнергии", - сказал генеральный директор компании PROKON Азад Намазов.

Он добавил, что реализация проекта сыграет ключевую роль в повышении энергоэффективности производственных объектов ПО "Азерикимья".

PROKON была создана в Азербайджане в 2012-ом году как дочернее предприятие по строительству и управлению проектами в составе зарегистрированной в Великобритании Nobel Oil Services и вскоре стала одной из ведущих местных строительных компаний, реализующей широкомасштабные проекты в сфере индустриального строительства.