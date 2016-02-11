​Подписан еще один контракт в рамках проекта реконструкции НПЗ имени Гейдара Алиева

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская компания Kinetics Technology S.p.A подписали контракт по проекту реконструкции и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, на церемонии подписания принимали участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и официальные представители компании, вице-президент компании Maire Technimont Group и одновременно председатель правления и президент Kinetics Technology S.p.A Джанни Бардацци, посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо и другие лица.

Выступивший на мероприятии Р.Абдуллаев отметил, что проект реконструкции НПЗ имени Г.Алиева - один из важнейших проектов компании. В рамках работ по реконструкции предусматривается модернизация существующих и строительство новых технологических установок. В рамках проекта в короткие сроки планируется повышение производственных мощностей завода с 6 млн. до 7,5 млн. тонн в год, мощности установки каталитического крекинга с 2 млн. до 2,5 млн. тонн, строительство и сдача в эксплуатацию новых установок, производство нефтепродуктов, отвечающих стандартам Евро-5. В планы реконструкции завода входит строительство установки по получению серы. В этих целях лицензиаром избрана одна из передовых мировых компаний по получению серы - Kinetics Technology S.p.A.

Затем стороны подписали контракт. Документ подписали директор НПЗ имени Г.Алиева Эльман Исмаилов и менеджер по бизнес-развитию Kinetics Technology S.p.A. Микеле Колоцци.

На церемонии подписания отмечено, что в рамках проекта SOCAR подписал контракты с австрийской Poerner, французской Axens и английской UOP.