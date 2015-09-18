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    ​Подготовлены видеоролики "Я нефтяник", посвященные профессиональному празднику нефтяников - ВИДЕО

    Съемки проводились на Нефтяных камнях и в лабораториях SOCAR

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По случаю празднующегося в Азербайджане Дня нефтяников - 20 сентября подготовлены видеоролики на тему "Я нефтяник".

    Как сообщает Report, короткометражные видеоролики повествуют о роли работников различных областей нефтегазовой промышленности Азербайджана в социально-экономическом развитии страны. Здесь продемонстрированы соответствующие современным международным стандартам промышленные технологии и трудовая деятельность.

    Съемки проводились компанией "Ronin Agency" на "Нефтяных камнях" и в лабораториях SOCAR.

    Отметим, что указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года ежегодно 20 сентября отмечается в Азербайджане как День нефтяников. Празднование этого дня в качестве профессионального праздника нефтяников связано с подписанием 20 сентября 1994 года "Контракта века".

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