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Подготовлены предложения по производству и экспорту "зеленого водорода" Азербайджане

Подготовлены предложения по производству и экспорту "зеленого водорода" Азербайджане Компания Fortescue Future Industries подготовила предложения по производству и экспорту “зеленого водорода” в Азербайджане.
Энергетика
4 ноября 2022 г. 13:24
Подготовлены предложения по производству и экспорту зеленого водорода Азербайджане

Компания Fortescue Future Industries подготовила предложения по производству и экспорту “зеленого водорода” в Азербайджане.

Как сообщает Report, эти предложения были представлены на втором заседании комиссии по возобновляемым источникам энергии под председательством министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова.

В своем выступлении Шахбазов отметил, что в результате целенаправленной экономической политики, проводимой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, инвестиционная привлекательность экономики страны очень высокая, благодаря чему проекты “зеленой энергии” реализуются за счет иностранных инвестиций. Министр проинформировал о проделанной комиссией за прошедший период работе и предстоящих задачах, а также коснулся вопросов, стоящих на повестке дня заседания.

В заключение был рассмотрен проект решения по итогам заседания и подписан с учетом замечаний и предложений.

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Версия на английском языке Proposals on production and export of 'green hydrogen' in Azerbaijan prepared
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “yaşıl hidrogen”in istehsalı və ixracı üzrə təkliflər hazırlanıb

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