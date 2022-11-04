Подготовлены предложения по производству и экспорту "зеленого водорода" Азербайджане

Компания Fortescue Future Industries подготовила предложения по производству и экспорту “зеленого водорода” в Азербайджане.

Компания Fortescue Future Industries подготовила предложения по производству и экспорту “зеленого водорода” в Азербайджане.

Как сообщает Report, эти предложения были представлены на втором заседании комиссии по возобновляемым источникам энергии под председательством министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова.

В своем выступлении Шахбазов отметил, что в результате целенаправленной экономической политики, проводимой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, инвестиционная привлекательность экономики страны очень высокая, благодаря чему проекты “зеленой энергии” реализуются за счет иностранных инвестиций. Министр проинформировал о проделанной комиссией за прошедший период работе и предстоящих задачах, а также коснулся вопросов, стоящих на повестке дня заседания.

В заключение был рассмотрен проект решения по итогам заседания и подписан с учетом замечаний и предложений.