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Подготовлены электронные карты сети газоснабжения на освобожденных территориях

Подготовлены электронные карты сети газоснабжения на освобожденных территориях В Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики и Государственный комитет по градостроительству и архитектуре были переданы электронные карты и техническая информация о сети газоснабжения на освобожденных территориях.
Энергетика
15 февраля 2022 г. 14:04
Подготовлены электронные карты сети газоснабжения на освобожденных территориях

В Государственную службу по вопросам имущества при министерстве экономики и Государственный комитет по градостроительству и архитектуре переданы электронные карты и техническая информация о сети газоснабжения на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о проделанной министерством энергетики работе в 2021 году.

"На данном этапе рабочая группа производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) проводит исследования на месте для инвентаризации существующей сети газоснабжения", - говорится в отчете.

Сообщается, что завершена инвентаризация существующих газовых линий в городе Шуша, поселке Гадрут, селах Туг, Беюк Таглар, Зогалбулаг, Азых, Эдилли, Ахуллу, Агбулаг, Шехер Ходжавендского района, бывшей воинской части, расположенной в селе Гаджар Физулинского района. Подготовлены электронные карты сети газоснабжения, визуально обнаруженной в указанных населенных пунктах, и техническая информация о сети.

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Версия на английском языке Azerbaijan prepares electronic maps of gas supply network in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə qaz şəbəkəsinin elektron xəritələri hazırlanıb

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