Подготовлена стратегия развития бизнеса SOCAR RUS до 2026 года

Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета ООО SOCAR RUS, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Российской Федерации.

Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета ООО SOCAR RUS, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Российской Федерации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На собрании участникам была представлена стратегия развития бизнеса SOCAR RUS на 2023-2025 годы, обсуждены вопросы совершенствования стандартов управления компанией, повышения эффективности и др.

В рамках заседания также обсуждалась деятельность SOCAR RUS в первом квартале текущего года и отчет о результатах проделанной работы.

В заседании приняли участие члены Наблюдательного совета SOCAR RUS и руководящий состав компании.