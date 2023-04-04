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Подготовлена стратегия развития бизнеса SOCAR RUS до 2026 года

Подготовлена стратегия развития бизнеса SOCAR RUS до 2026 года Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета ООО SOCAR RUS, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Российской Федерации.
Энергетика
4 апреля 2023 г. 14:38
Подготовлена стратегия развития бизнеса SOCAR RUS до 2026 года

Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета ООО SOCAR RUS, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Российской Федерации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На собрании участникам была представлена стратегия развития бизнеса SOCAR RUS на 2023-2025 годы, обсуждены вопросы совершенствования стандартов управления компанией, повышения эффективности и др.

В рамках заседания также обсуждалась деятельность SOCAR RUS в первом квартале текущего года и отчет о результатах проделанной работы.

В заседании приняли участие члены Наблюдательного совета SOCAR RUS и руководящий состав компании.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR RUS business development strategy until 2026 prepared
Версия на азербайджанском языке Фото“SOCAR RUS” MMC-nin 2026-cı ilədək biznesin inkişafı strategiyası hazırlanıb

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