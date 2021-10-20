Подготовлена концепция "зоны зеленой энергии" в Карабахе и Восточном Зангезуре

Разработана детальная концепция по созданию "зоны зеленой энергии" в Карабахе и Восточном Зангезуре с участием японской компании TEPSCO.

Разработана детальная концепция по созданию "зоны зеленой энергии" в Карабахе и Восточном Зангезуре с участием японской компании TEPSCO.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье "Новая эра азербайджанской энергетики начинается с Карабаха и Восточного Зангезура", опубликованной в газете "Республика" по случаю Дня энергетиков - 20 октября.

"Ведутся работы по разработке Генерального плана. В рамках проекта были рассмотрены различные сценарии энергопотребления и снабжения с учетом вариантов развития территорий и расселения. В то же время в этих регионах проводятся постоянные исследования в области изучения возобновляемого энергетического потенциала, строительства ветряных и солнечных электростанций с использованием имеющихся ресурсов, а также гидроэлектростанций на водохранилищах и малых реках", - говорится в статье.

Министр отметил, что эти регионы обладают потенциалом солнечной энергии в 7 200 мегаватт и ветровой энергии в 2 000 мегаватт: "Около 25% водных ресурсов, то есть 2,56 млрд кубометров в год, формируются на этих территориях. Потенциалом солнечной энергии обладают Физулинский, Джебраильский Зангиланский и Губадлинский районы, а ветровой – горные территории Лачына и Кяльбаджара. Реки Тертерчай, Базарчай, Хякяричай и малые реки региона обладают большим гидроэнергетическим потенциалом. Также, согласно предварительным анализам, предполагается наличие запасов термальной воды в Кяльбаджаре - 3 093 м3/сут, а в Шуше - 412 м3 /сут".