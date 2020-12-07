Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу

Наши храбрецы вернули Азербайджану и азербайджанскому народу карабахскую землю и восстановили целостность Азербайджана спустя почти 30 лет

Вторая Карабахская война за освобождение оккупированных земель Азербайджана еще больше сплотила азербайджанский народ.

В первые дни войны тысячи отважных сыновей Родины добровольно записались в армию, и народ, несмотря на пандемию коронавируса, толпами провожал их в дорогу. Жители территорий, через которые проходили военные караваны, передавали военнослужащим, уезжающим на войну за Отечество, различные припасы – плоды, выращенные в собственном саду, еду, просто обычную воду. Граждане собирали и машинами отправляли на фронт теплую одежду, носки и шапки.

Все для Отчизны...

Так было всегда. Потому что этот народ всегда мог объединится во имя великой цели. Именно поэтому Азербайджан стал победителем, а армия – победоносной. Именно эта щедрость азербайджанского народа стала главной причиной освобождения наших земель от армянской оккупации.

Это делали простые граждане. Но главное слово сказало, конечно же, государство, все усилия которого были направлены на победу. Сегодня Азербайджанская армия доказала всему миру, что обладает новейшей современной военной техникой, вооружением. Весь мир увидел боевой дух сыновей Азербайджана.

Наряду со всем этим были и те, кто оказывал материальную помощь нашей армии. В Фонд помощи Вооруженным силам, утвержденный Указом № 755 президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года, на 2 ноября текущего года поступило 198 013 034,48 маната, 10 996 105,84 доллара США, 165 596,19 евро, 495 521,33 турецких лир, 1 294,72 английских фунтов стерлингов и 5 062 550 рублей.

С 1 октября по 2 ноября в Фонд помощи Вооруженным силам поступило 77 906 626,24 маната, 10 777 425,16 доллара США, 147 255,19 евро и 5 057 550 рублей.

К кампаниям поддержки нашей армии присоединились и азербайджанские нефтяники. Около 500 сотрудников Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) были призваны на войну по освобождению Карабаха. Помимо этого, отважные нефтяники в эти дни поддерживали солдат в тылу.

SOCAR помогает ветеранам

Сотрудники SOCAR, тесно сплотившиеся вокруг исторической миссии президента Азербайджана, в дополнение к пожертвованиям компании, обратились к руководству компании с просьбой о перечислении средств из своей заработной платы. Собранная в результате добровольных пожертвований сотрудников SOCAR сумма в размере около 5 млн долларов США также была передана SOCAR в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Дочерняя компания SOCAR - Caspian Drilling Company (CDC) перечислила в Фонд помощи ВС Азербайджана 17 млн манатов для поддержки Азербайджанской армии, борющейся за освобождение оккупированных земель.

Кроме того, SOCAR выдала семьям сотрудников, погибших во второй Карабахской войне, помощь в размере 40-кратной суммы минимальной заработной платы. А работникам, ставшим инвалидами войны, была оказана единовременная помощь в размере 20-кратной минимальной заработной платы по SOCAR. Для достижения Великой Победы многие нефтяники героически сражались и стали шехидами.

"Азеригаз" удовлетворяет обращения семей шехидов и ветеранов

ПО "Азеригаз" SOCAR также старается в пределах своих возможностей выполнять просьбы ветеранов Отечественной войны, и семей шехидов, павших за свободу наших земель. Эти обращения принимаются как через социальные сети, так и через письма. Только за последние 20 дней было сделано несколько обращений по поводу прокладки газовых труб, видеоролики об этом были опубликованы на аккаунтах ПО в социальной сети.

Так, солдат Вугар Амраев из Астаринского района снял видео и поделился им в социальной сети. Сотрудники "Азеригаза" посетили его семью, и газоснабжение одиноко проживающего отца было восстановлено.

Кроме того, были рассмотрены обращения в социальной сети военнослужащего Фариза Бабаева и другого военнослужащего, семья которого проживает в Хазарском районе Баку. Сразу же были выполнены обращения семей шехида Самира Аббасова в селе Узунбояд Шабранского района, шехида Нурлана Нурмамедова в селе Синджанбояд, шехида Бахруза Алиева и шехида Амруллаха Алиева в Сабунчинском районе Баку, которым обеспечили газоснабжение.

Кроме того, были удовлетворены обращения военнослужащих Эльшана Гурбанова в Геранбойском районе и ветерана Кянана Мусаева, проживающего в общежитии в Газахе.

P.S. Мы все прекрасно понимаем, что помощь, оказываемая каждым из нас военнослужащим ничто по сравнению с тем, что они сделали для нас. Мы в неоплатном долгу перед этими людьми. Потому что наши храбрецы вернули Азербайджану и азербайджанскому народу карабахскую землю и восстановили целостность Азербайджана спустя почти 30 лет. Спасибо нашим шехидам, желаем здоровья нашим ветеранам.

Карабах - это Азербайджан!