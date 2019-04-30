Министр энергетики Саудовской Аравии рассказал о переговорах с коллегами по сделке ОПЕК+

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что у него было много переговоров с министрами, почти все хотят продлить сделку ОПЕК+.

Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости сообщил Халид аль-Фалих.

"Нет, я думаю. У меня было много переговоров с министрами, и большинство из них хотят продлить (сделку), почти все из них хотят ее продлить", - ответил аль-Фалих на вопрос, есть ли у него информация о том, что какая-то из стран может выйти из соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.