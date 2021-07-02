Почти все члены мониторинга ОПЕК+ поддержали рост добычи нефти на 0,4 млн б/с

Против выступили только ОАЭ

Почти все члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в пятницу поддержали предложение нарастить добычу нефти на 0,4 млн баррелей в сутки в месяц на период с августа до конца 2021 года, а также продление сделки до конца 2022 года. Против выступили только ОАЭ.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Все то же, что и вчера, только сейчас все поддержали плавное увеличение добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в месяц с августа по декабрь и продление сделки. Все, кроме ОАЭ", - сказал он.

Собеседник также добавил, что сейчас консультации перейдут уже в режим министерской конференции ОПЕК+, с участием всех 23 стран участниц.