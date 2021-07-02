Почти все члены мониторинга ОПЕК+ поддержали позицию ОАЭ о пересмотре квот

Продление смягчений в ОПЕК+ означает новое соглашение, соответственно и каждый участник имеет право на пересмотр.

Большинство членов мониторингового комитета ОПЕК+ не имеют возражений против позиции ОАЭ изменить ее базовый уровень добычи, от которого считаются квоты по сокращению добычи. Продление смягчений в ОПЕК+ означает новое соглашение, соответственно и каждый участник имеет право на пересмотр.

Как передает Report, об этом ТАСС сказал высокопоставленный источник в ОПЕК.

На встрече 1 июля страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении смягчений по сокращению добычи нефти, так как не все члены были согласны с предлагаемыми квотами. Несколько стран, в частности ОАЭ, высказались за то, что базовый уровень добычи, от которого считается объем сокращения, должен быть пересмотрен.

Так, ОАЭ, для которых таким уровнем сейчас считается 3,168 млн баррелей в сутки, настаивали на том, чтобы он был повышен до 3,8 млн баррелей в сутки. В этом случае они могли бы повысить добычу еще на 0,6 млн баррелей в сутки до конца этого года, сообщали источники ТАСС в ОПЕК.

"На самом деле, большинство членов комитета поддерживают позицию ОАЭ. Продление смягчений означает заключение нового соглашения, а значит, каждый имеет право на пересмотр квот", - сказал он в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства также подтвердил, что ОАЭ не выступали против продления сделки, они только просили пересмотреть их базовый уровень. Он также напомнил, что в практике соглашения уже были прецеденты, когда базовый уровень добычи для отдельных стран пересматривался, и это не мешало сделке работать дальше. Такими странами в разное время были Азербайджан, Кувейт, Казахстан и Нигерия.

Переговоры стран ОПЕК+ продолжатся сегодня, 2 июля. В 17:00 (по бакинскому времени) назначено заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в 18:30 должна начаться министерская встреча стран ОПЕК+.

ОАЭ инвестируют в рост добывающих мощностей и планируют расширить их с 4 млн до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году, объясняет старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Сейчас все понимают, что добычу надо наращивать, чтобы избежать чрезмерного дефицита и нездорового роста цен", - говорит он. С другой стороны, рассуждает Маринченко, отпускать ситуацию сейчас опасно - спрос еще не восстановился и сохраняется риск новых локдаунов из-за мутации вируса. Эксперт надеется на то, что члены ОПЕК+ смогут найти компромисс на сегодняшней встрече.

Разногласия по поводу объемов добычи возникают у стран соглашения не впервые. В частности, когда весной, когда Россия и Казахстан настаивали на восстановлении добычи нефти, им возражала Саудовская Аравия. В конце концов компромисс был найден в том, что именно России и Казахстану позволили добычу наращивать, а Саудовская Аравия взяла на себя бремя дополнительного сокращения, в то время как остальные члены ОПЕК+ должны были сохранить текущий уровень добычи.