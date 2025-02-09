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Почти половина импорта электроэнергии Грузии в 2024 году пришлась на долю Азербайджана

Почти половина импорта электроэнергии Грузии в 2024 году пришлась на долю Азербайджана Грузия в 2024 году закупила у Азербайджана электроэнергию на $10,97 млн, что составило около 47% от общего импорта соседней страны.
Энергетика
9 февраля 2025 г. 14:37
Почти половина импорта электроэнергии Грузии в 2024 году пришлась на долю Азербайджана

Грузия в 2024 году закупила у Азербайджана электроэнергию на $10,97 млн, что составило около 47% от общего импорта соседней страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

Согласно информации, в прошлом году Тбилиси импортировал более 1,2 млн кВт·ч электроэнергии на сумму свыше $23,4 млн.

Азербайджан стал вторым в списке стран-экспортеров электричества в Грузию, на долю Баку пришлось $10,97 млн или примерно 47% от общего импорта.

Возглавила список Россия с показателем в $12,3 млн, цифра в годовом выражении выросла в 13,7 раза. Замкнула первую тройку Турция ($80,04 тыс.).

При этом Анкара стала абсолютным лидером по импорту этого энергоресурса у Тбилиси. Если в 2024 году Грузия экспортировала более 1,1 кВт·ч электроэнергии на сумму свыше $49 млн, на долю Турции из этой цифры пришлось $40,2 млн.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın ötən il idxal etdiyi elektrik enerjisinin 47 faizi Azərbaycanın payına düşüb

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