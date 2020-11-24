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Почему в новостройки не подается газ?

Почему в новостройки не подается газ? Газоснабжение многоэтажных зданий осуществляется по заказу ЖСК, имеющими специальное разрешение (лицензию) на основании проектной документации
Энергетика
24 ноября 2020 г. 17:41
Почему в новостройки не подается газ?

Проблема газификации новых зданий в Азербайджане по-прежнему остается актуальной. Эта проблема особенно ярко проявляется при похолодании.

Как сообщает Report, граждане винят в этом в первую очередь, жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), частично Министерство по чрезвычайным ситуациям и ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

К примеру, большинство жителей считают, что отсутствие газоснабжения напрямую связана с тем, что “Азеригаз” действует через посредника в лице ЖСК, а те заламывают высокую цену за установление счетчиков. Тем самым, отказ от предложенной цены приводит к тому, что абонент остается без газа.

Какова же реальная ситуация? Почему газ не подается в новостройки? Report обратился в "Азеригаз", чтобы получить ответ на этот вопрос. Начальник отдела по связям с общественностью ПО Джейхун Сафаров говорит, что газоснабжение многоэтажных зданий осуществляется по заказу ЖСК, имеющими специальное разрешение (лицензию) на основании проектной документации, согласованной с “Азеригазом” и соответствующими государственными структурами.

По его словам, строительные организации проводят строительно-монтажные работы и оформляют документацию в соответствии с согласованным проектом, "Правилами безопасности газоснабжения", “Правилами пользования газом”, а также действующими строительными нормами и правилами.

Далее ЖСК должен предоставить “Азеригаз” акт комиссии о приеме в эксплуатацию газовой сети и всю техническую документацию, связанную с газоснабжением. После осмотра газовой сети соответствующим структурным подразделением “Азеригаз” и в отсутствие претензий заключается договор и обеспечивается газоснабжение.

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