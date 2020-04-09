Saudi Aramco перенесла публикацию графика экспортных цен

Саудовская государственная компания Saudi Aramco, один из крупнейших в мире производителей нефти, вновь отложила публикацию графика экспортных цен на май.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Теперь публикация графика ожидается в субботу. То есть после переговоров министров стран ОПЕК+ 9 апреля, а также совещания министров энергетики стран G20 10 апреля.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщил, что публикация графика экспортных цен отложена до 7 или 9 апреля.

Напомним, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до 22 долларов США за баррель.

После этого страны ОПЕК+ решили провести внеочередную встречу, на которой планируется обсудить сокращение добычи нефти. Изначально сообщалось, что она должна пройти 6 апреля, но затем ее перенесли на 9 апреля. 10 апреля должна состояться экстренная встреча министров энергетики стран G20.