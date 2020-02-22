Эр-Рияд может выйти из "нефтяного союза" с Россией

Власти Саудовской Аравии рассматривают сценарий с выходом из «нефтяного союза» с Россией из-за сокращения спроса на мировом рынке, вызванного распространением в Китае коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает Wall Street Journal.

В начале февраля на заседании технического комитета, в который входят представители стран — участниц соглашения об ограничении нефтедобычи ОПЕК+, Россия отказалась поддержать предложения о новом сокращении. По данным WSJ, Эр-Рияд такая ситуация не устроила, и теперь власти Саудовской Аравии обсуждают с Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (на эти страны приходится более половины объемов нефтедобычи в рамках ОПЕК) сокращение добычи еще на 300 тысяч баррелей в сутки.

«Если саудовцы, Кувейт и ОАЭ порвут с Россией, это может привести к дальнейшему ослаблению способности ОПЕК влиять на цены на нефть», — отмечает WSJ.

Собеседник издания утверждает, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман сранивает влияние коронавируса на мировой спрос на нефть с «пожаром, который необходимо потушить». В связи с этим рассматривается возможность одностороннего — без координации такого решения с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+ — сокращения добычи нефти Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ.

В ходе заседания технического комитета в начале февраля эксперты ОПЕК прогнозировали, что из-за коронавируса спрос на нефть может упасть на 124—200 тысяч баррелей в сутки до 1—1,1 млн баррелей в сутки. Это приведет к переизбытку предложения на 0,6 млн баррелей в сутки в I квартале 2020 года и 1 млн баррелей в сутки во II квартале.

Однако опрошенные WSJ эксперты полагают, что позиция России, предлагающей воздержаться от принятия каких-либо мер, может быть оправданной, так как объем добычи нефти в Ливии уже сократился из-за продолжающегося в этой стране военного конфликта, а новые санкции, наложенные США на компанию Rosneft Trading, основного продавца венесуэльской нефти, могут привести к новому сокращению ее поступления на мировой рынок.