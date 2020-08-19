Почему цены на нефть пошли на снижение

Рынок нефти ждет встречи министров ОПЕК+ и отчета Минэнерго США

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются на ожиданиях итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, проведение которого запланировано на 19 августа, и публикации еженедельного отчета Минэнерго США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 (по бакинскому времени) в среду составляет 45,12 долларов США за баррель, что на 0,34 доллара США (0,75%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,09 доллара США (0,2%). Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,25 доллара США (0,58%), до 42,64 долларов США за баррель. В предыдущий день стоимость этих контрактов не менялась.

Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле, пишет S&P Global Platts.

Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн б/с, отмечают аналитики ING. Между тем запасы нефти в США на неделе, завершившейся 14 августа, сократились на 4,26 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник.

В то же время, данные показали рост запасов бензина на прошлой неделе. "API сообщил о заметном росте запасов бензина, что несколько ослабило "бычьи" настроения на рынке", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 18:30 (по бакинскому времени). Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

