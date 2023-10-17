Поблизости от Balticconnector во время инцидента находилось судно из Китая

Китайское судно находилось поблизости от эстонско-финского газопровода Balticconnector во время инцидента, в результате которого магистраль была повреждена.

Китайское судно находилось поблизости от эстонско-финского газопровода Balticconnector во время инцидента, в результате которого магистраль была повреждена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает эстонское издание Postimees.

"Согласно базе данных сервиса по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, контейнеровоз Newnew Polar Bear, который принадлежит Китаю, но ходит под флагом Гонконга (специальный административный район КНР Сянган обладает собственным флагом), в позапрошлые выходные [когда произошел инцидент] находился поблизости от газопровода", - написала газета.

В публикации утверждается, что если обычно контейнеровоз шел со скоростью 11 узлов, но по неизвестной причине начал тормозить при подходе к Balticconnector, пока скорость не снизилась до 9,5 узла, а через 15 минут вновь увеличил скорость до более чем 11 узлов.

В публикации Postimees утверждается, что сдержанная реакция правительства Эстонии и отсутствие запроса разъяснений у китайской стороны связаны с нежеланием Таллина портить отношения с Пекином.