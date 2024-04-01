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Победительница конкурса "Yüksəliş" получила должность в ГНФАР

Победительница конкурса "Yüksəliş" получила должность в ГНФАР Победитель третьего конкурса "Yüksəliş" ("Возрождение") Ульвия Мехралиева получила должность в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР).
Энергетика
1 апреля 2024 г. 16:23
Победительница конкурса Yüksəliş получила должность в ГНФАР

Победитель третьего конкурса "Yüksəliş" ("Возрождение") Ульвия Мехралиева получила должность в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report, она назначена руководителем отдела стратегических коммуникаций офиса исполнительного директора фонда.

Мехралиева родилась в 1988 году, получила степень бакалавра по специальности "Административное управление" в Академии государственного управления при президенте Азербайджана и степень магистра по специальности "Международные отношения и дипломатия" в Университете ADA.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibinə ARDNF-də vəzifə verilib

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