Победительница конкурса "Yüksəliş" получила должность в ГНФАР

Победитель третьего конкурса "Yüksəliş" ("Возрождение") Ульвия Мехралиева получила должность в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР).

Победитель третьего конкурса "Yüksəliş" ("Возрождение") Ульвия Мехралиева получила должность в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report, она назначена руководителем отдела стратегических коммуникаций офиса исполнительного директора фонда.

Мехралиева родилась в 1988 году, получила степень бакалавра по специальности "Административное управление" в Академии государственного управления при президенте Азербайджана и степень магистра по специальности "Международные отношения и дипломатия" в Университете ADA.