​По Южно-Кавказскому газопроводу транспортировано 663 млн. кубометров газа

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ За январь 2016 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 2,1 млрд. кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9% меньше соответствующего периода прошлого года.

Объемы поставок газа по Южно-Кавказскому газопроводу по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум в январе составили 662,7 млн. кубометров или 31,4% общего объема.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) проложен для транспортировки в Грузию и Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз".

Данный трубопровод берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

Протяженность трубопровода составляет 691 км, из них 443 км - в Азербайджане, 248 км - в Грузии. Диаметр трубопровода - 42 дюйма. Участок трубопровода протяженностью 280 км пролегает на территории Турции (до Эрзурума) и считается частью газовой сети компании BOTAŞ.

По данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз-1" в Азербайджан и Грузию, с июля 2007 года - Турцию.