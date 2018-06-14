По трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум транспортировано 3 млрд кубометров газа

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 9 897,0 млн кубометров газа, что на 1,2% больше соответствующего периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум приходится 30,6% общего объема поставок газа. За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 3 031,1 млн кубометров газа.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

Газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.