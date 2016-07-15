По трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум транспортировано 3,6 млрд. кубометров газа

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь 2016 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 10 371,8 млн. кубометров газа. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,8% меньше соответствующего периода прошлого года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум приходится 34,6% общего объема поставок газа. За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 3591,0 млн. кубометров газа.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки в Грузию и Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз".

Данный трубопровод берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

По данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз-1" в Азербайджан и Грузию, с июля 2007 года - Турцию.