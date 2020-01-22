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По магистральным нефтепроводам Азербайджана прокачано 38,8 млн тонн нефти

​По трубопроводам Азербайджана прокачано 38,8 млн тонн нефти

В 2019 году по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 38 786,7 тыс. тонн нефти, что на 6,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 80,3% общего объема транспортируемой нефти за отчетный период.

В отчетном году по данному трубопроводу транспортировано 31 135,1 тыс. тонн нефти, что на 7,96% меньше 2018 года.

За этот период по BTC прокачано 4,475 млн тонн транзитной нефти, что на 31% меньше показателя предыдущего года.

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