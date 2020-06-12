По магистральным трубопроводам Азербайджана прокачано 15,6 млн тонн нефти

В январе-мае по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 15,65 млн тонн нефти, что на 5,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 80,1% общего объема транспортируемой нефти за отчетный период.

В отчетном периоде по данному трубопроводу транспортировано 12,53 млн тонн нефти, что на 6,6% меньше 2019 года.

За этот период по BTC прокачано 1,79 млн тонн транзитной нефти, что на 9,8% меньше показателя предыдущего года.