По магистральным трубопроводам Азербайджана прокачано 13 млн тонн нефти

В январе-апреле по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 12,8 млн тонн нефти, что на 1% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 80,2% общего объема транспортируемой нефти за отчетный период.

В отчетный период прошлого года по данному трубопроводу транспортировано 10,3 млн тонн нефти, что на 1,8% меньше показателя 2019 года.

За этот период по BTC прокачано 1,5 млн тонн транзитной нефти, что на 2,4% меньше показателя предшествующего года.