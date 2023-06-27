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По ТАР транспортировано 25 млрд кубометров азербайджанского газа

По ТАР транспортировано 25 млрд кубометров азербайджанского газа С начала коммерческой эксплуатации по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было безопасно транспортировано 25 млрд кубометров природного газа в Грецию, Болгарию и Италию.
Энергетика
27 июня 2023 г. 13:40
По ТАР транспортировано 25 млрд кубометров азербайджанского газа

С начала коммерческой эксплуатации по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было безопасно транспортировано 25 млрд кубометров природного газа в Грецию, Болгарию и Италию.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице консорциума TAP в Twitter.

"TAP, являющийся надежным энергоносителем, может быть поэтапно расширен для дальнейшего повышения энергетической безопасности Европы", - говорится в сообщении консорциума.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу начались в конце 2020 года. Поставки рассчитаны на 25 лет, а объем превысит 10 млрд кубометров. В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 млрд кубометров газа в год.

В соответствии с соглашением, подписанным между Азербайджаном и Европейским союзом, в ближайшие 5 лет транспортировка газа в Европу будет доведена до 20 млрд кубометров.

Общая протяженность ТАР составляет 878 км, из них 550 км проходят по северной части Греции, 215 км - по территории Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

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Версия на английском языке 25 billion cubic meters of Azerbaijani gas transported via TAP
Версия на азербайджанском языке TAP vasitəsilə 25 milyard kubmetr Azərbaycan qazı nəql edilib

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