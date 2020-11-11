По TANAP в Турцию поставлено 7 млрд кубометров газа на конец сентября

По Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в Турцию поставлено 7 млрд кубометров природного газа на конец сентября.

По Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в Турцию поставлено 7 млрд кубометров природного газа на конец сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом заявил сегодня министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, пропускная способность TANAP, который является позвоночником Южного газового коридора, может достигать 32 млрд кубометров.

Министр заявил, что работы на участке TANAP, по которому газ будет поставляться в Европу, завершены: “После ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) в Европу будет поставляться 10 млрд кубометров азербайджанского газа в год”.

TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне, у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP.