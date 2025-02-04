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По TANAP в Турцию и Европу поставлено 75 млрд кубометров газа

По TANAP в Турцию и Европу поставлено 75 млрд кубометров газа Суммарный объем транспортировки азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу до сих пор составил 75 млрд кубометров.
Энергетика
4 февраля 2025 г. 16:45
По TANAP в Турцию и Европу поставлено 75 млрд кубометров газа

Суммарный объем транспортировки азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу достиг 75 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом сообщает TANAP.

"На сегодняшний день общий объем газа, транспортированного по TANAP - ключевому звену Южного газового коридора - с момента начала поставок составил 75 млрд кубометров. Поставки газа по TANAP, являющемуся символом братства Турции и Азербайджана, продолжаются бесперебойно", — отмечает консорциум.

TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне, у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ с "Шахдениз-2" поставляется в европейские страны. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 километров, максимальная пропускная способность - 31 млрд кубометров.

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