​По TANAP транспортировано 800 млн кубометров газа в этом году

В январе-мае этого года по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в Турцию транспортировано 790 млн кубометров азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в социальной сети.

Отметим, что сегодня исполняется год со дня открытия участка TANAP до Эскишехира (Фаза-0).

TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş - "дочка" SOCAR - 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.