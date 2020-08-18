По TANAP транспортировано 6,3 млрд кубометров газа

Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года

В январе-июле текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 6,3 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

Этот показатель на 24% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По TANAP в Турцию за этот период было поставлено 2,4 млрд кубометров газа.

С 30 июня 2018 года по 1 августа 2020 года по TANAP транспортировано в Турцию 6,3 млрд кубометров газа.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийский газопровод (TANAP). Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.