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По TANAP транспортировано 6,3 млрд кубометров газа

По TANAP транспортировано 6,3 млрд кубометров газа Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года
Энергетика
18 августа 2020 г. 16:53
По TANAP транспортировано 6,3 млрд кубометров газа

В январе-июле текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 6,3 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

Этот показатель на 24% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По TANAP в Турцию за этот период было поставлено 2,4 млрд кубометров газа.

С 30 июня 2018 года по 1 августа 2020 года по TANAP транспортировано в Турцию 6,3 млрд кубометров газа.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийский газопровод (TANAP). Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.

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