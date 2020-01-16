​По TANAP транспортировано 2,8 млрд кубометров газа в 2019 году

В прошлом году Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 23% - до 11,6 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственной нефтяной компании (SOCAR) за 2019 год.

Отмечено, что SOCAR направляет большую добытого за счет собственных ресурсов природного газа на внутренний спрос. Увеличение экспорта связано с ростом добычи на газоконденсатном месторождении "Шахдениз", управляемом международным консорциумом. В 2019 году природный газ из Азербайджана экспортировался на рынки Турции и Грузии.

На турецкий рынок поставлено 9,2 млрд кубометров газа, в том числе 2,8 млрд кубометров по TANAP. На долю турецкого рынка в общем объеме экспорта газа Азербайджаном пришлось 79%.

Отметим, что в Турцию поставляется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Природный газ в Турцию экспортируется по Южно-Кавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум был транспортирован в Турцию в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP начались с 30 июня 2018 года.

Азербайджан поставляет природный газ на грузинский рынок по трубопроводам Газимаммад-Газах и Баку-Тбилиси-Эрзурум.