​По TANAP транспортировано 1,3 млрд кубометров газа

В январе-апреле текущего года в Турцию экспортировано 3,5 млрд кубометров газа, что на 23,6% больше показателя годом ранее.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

Из общего объема по TANAP транспортировано 1,3 млрд кубометров этого объема. С момента ввода в эксплуатацию по 1 мая объем поставок газа в Турцию по TANAP превысил 5,1 млрд кубометров.

В Турцию транспортируется природный газ с месторождения "Шахдениз". Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа по TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.