По TANAP прокачано около 8 млрд кубометров газа

За январь-ноябрь этого года Азербайджан нарастил экспорт в Турцию на 21,1% - до 10 млрд кубометров газа

За январь-ноябрь этого года Азербайджан нарастил экспорт в Турцию на 21,1% - до 10 млрд кубометров газа

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 11 месяцев текущего года.

По информации, за этот период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было перевезено 4,2 млрд кубометров газа.

С 30 июня 2018 года по 1 декабря 2020 года через TANAP в Турцию было поставлено около 8 млрд кубометров газа.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.