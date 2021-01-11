"По старой дружбе": SOCAR расширяет направления и географию своего бизнеса

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) уверенно наращивает свою роль на мировых рынках в качестве нефтетрейдера, подписывая все новые договора, расширяя географию своей деятельности в качестве поставщика и перевозчика нефти и нефтепродукто

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) уверенно наращивает свою роль на мировых рынках в качестве нефтетрейдера, подписывая все новые договора, расширяя географию своей деятельности в качестве поставщика и перевозчика нефти и нефтепродуктов.

Новая весна в отношениях с Туркменистаном

Под конец прошлого года в СМИ была опубликована информация о том, что дочерняя структура Госнефтекомпании - SOCAR Trading, выиграла тендер на закупку туркменской нефти, производимой компанией Eni Turkmenistan. Тем самым SOCAR Trading вернул в свой портфель часть нефти, закупаемой с 2017-го года компанией Vitol в Туркменистане. По итогам данного тендера SOCAR Trading обошел таких гигантов нефтяного рынка, как ENOC, Vitol, Rosneft, Lukoil и Trafigura. По имеющейся информации, Eni Turkmenistan планирует отгружать 30-40 тыс. тонн в месяц Окаремской нефти в течение 2021 года.

Между тем, сделка эта имеет ключевое значение для SOCAR Trading и вот почему: годом ранее случилось недопонимание , завершившееся прекращением закупок туркменской нефти со стороны азербайджанской компании. «Экспорт туркменской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) начался с середины 2010 года. И бывало что Туркменистан поставлял на мировые рынки через БTД 3-4 млн тонн нефти. Также через Азербайджан на мировые рынки поставляются туркменские нефтепродукты - продукция Туркменбашинского нефтеперерабатывающего комплекса.

В 2018 году азербайджанская логистическая компания, которая все эти годы осуществляла поставки, проиграла в тендере российской компании. В результате этого в 2019 году туркменская нефть стала поступать на мировой рынок в обход бакинских терминалов. Она уже поставлялась по направлению в Махачкалу по нефтепроводу в Новороссийск», - пояснил эксперт в нефтяной сфере Ильхам Шабан.

Между тем, в СМИ причины этого решения не указывались, и только предполагалось, что речь идет о тарифной конкуренции. Но... вышла осечка – оказалось, у новой компании нет в резерве достаточного количества танкеров для транспортировки. По этой причине поставки туркменской нефти на мировые рынки существенно сократились, что, несомненно, повлияло на доходы иностранных нефтяных компаний в Туркменистане. Короче, вышла ситуация, как в азербайджанской пословице «не бывает супа из дешевого мяса».

«Тот факт, что SOCAR Trading удалось обойти мировых нефтетрейдеров в последнем тендере на закупку и перевозку туркменской нефти, говорит о том, что азербайджанской компании удалось вернуть свои позиции и предложить конкурентноспособные условия на достаточно жестком ценовом рынке». – отмечает И.Шабан.

Примечательно, что почти одновременно SOCAR Trading стала победителем и тендера на закупку сырой нефти, добываемой на месторождении “Киянлы” компанией Petronas в Туркменистане. Соглашение обеспечит ежегодные поставки из Туркменистана около 1 млн тонн сырой нефти.

SOCAR Trading удалось обойти мировых нефтетрейдеров и вернуть свои позиции, предложив конкурентноспособные условия на достаточно жестком ценовом рынке Ильхам Шабан Эксперт по энергетике

Что это все может означать с точки зрения будущих перспектив? По словам эксперта, если мы проанализируем ситуацию с добычей нефти в Туркменистане, то увидим, что сейчас основная часть нефти там добывается на море. Компания Petronas и компания Dragon Oil увеличивают объемы добычи именно шельфовой нефти. А это нефть легче транспортировать на мировые рынки именно через Азербайджан: у нас есть готовая инфраструктура - это нефтепровод БТД с выходом на Средиземное море. Оттуда можно любому покупателю - будь то в Европе, Азии или на Ближнем Востоке - доставить нефть безо всяких проблем. О привлекательности этого маршрута говорит и тот факт, что сегодня по Баку-Джейхан транспортируется не только туркменская, но и казахская и российская нефть, которая добывается с каспийских месторождений. Известно, что компания Lukoil часть своей нефти, которую добывает на Каспии, направляет на мировой рынок именно через Баку-Тбилиси-Джейхан, и за последние десять лет она таким образом транспортировала уже чуть более 10 млн тонн нефти.

«Другими словами, преимущества азербайджанского маршрута очевидны. Остаётся лишь предложить выгодные условия, чтобы привлечь в этот трубопровод ещё больше каспийской нефти», - заключил И.Шабан.

Отметим, что в целом, годовой объем контрактов SOCAR Trading на поставку различных видов нефти из Туркменистана, России и Казахстана по БТД в Каспийском регионе составляет более 4 млн тонн.

Дружба с Беларусью

Еще одно направление, где деятельность SOCAR Trading особенно активна – Беларусь. Сотрудничество в сфере купли-продажи нефти с этой страной длится уже не один год. Причём началось всё со своп-поставок, когда SOCAR начала поставки венесуэльской нефти в эту страну.

С марта 2020 года же SOCAR Trading начал поставки азербайджанской нефти для Мозырского НПЗ, и к концу года общий объем поставок составил около 1 млн тонн Azeri Light, а также нефти других сортов. Поставки осуществлялись из портов и терминалов Супса и Джейхан.

В прошлом году из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале в связи с разногласиями по цене Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США. Оператором нефтетранспортной системы Беларуси выступает "Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

Контракт с SOCAR Trading продлен и в этом году планируется также поставка около 1 млн тонн нефти. «Здесь необходимо учесть, что не весь объем этой нефти является азербайджанским, в него входит топливо третьих стран. Но белорусская сторона, поскольку поставки осуществляются посредством SOCAR, учитывает её в своей статистики как целиком азербайджанскую», - заметил эксперт в нефтяной сфере И.Шабан.

Таким образом, несмотря на то, что основными потребителями азербайджанской нефти являются страны Средиземноморского и Черноморского бассейна, компании удалось отработать логистическую цепочку по поставкам нефти в Беларусь. Известно, что SOCAR доставляет нефть в порт «Южный» под Одессой, дальше уже белорусская сторона выбирает оптимальный логистический путь доставки до своих НПЗ.

«Расширение нефтяного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью несомненно важную роль играют дружественные политические взаимоотношения между странами. Товарооборот между нашими странами ежегодно растет, и поставки сырой нефти прибавляют тут добавочную стоимость. Отмечу также, что мы тоже импортируем из Беларуси для своих нужд бензин марки АИ-98», - добавил И.Шабан.

О том, что сотрудничество будет долгосрочным, говорят и заявления премьер-министра Беларуси Сергей Румас на недавней встрече с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. "Мы хотим искать надежных партнеров, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. Как показывает практика работы, SOCAR как раз может быть таким надежным партнером", - отметил белорусский премьер.

Между тем, SOCAR также планирует надолго обосноваться на белорусском нефтегазовом рынке, принимая участие в различных проектах в этом секторе. К примеру, специалисты SOCAR сейчас выполняют строительно-монтажные работы на Мозырском НПЗ, и белорусская сторона не скрывает, что заинтересована в присутствии высококвалифицированных трудовых ресурсов азербайджанской компании при реализации других крупных инвестиционных проектов в Беларуси.

Словом, зарекомендовав себя в качестве надежного и выгодно партнера, компании SOCAR удается выгодно диверсифицировать свой бизнес и географически, и секторально. А диверсификация – главное условие долгосрочности любого крупного бизнеса.

Эксперт Гулу Нуриев