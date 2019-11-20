По магистральным нефтепроводам Азербайджана прокачано 32,4 млн тонн нефти

За январь-октябрь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 32 424,7 тыс. тонн нефти, что на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 80,5% общего объема транспортируемой нефти за отчетный период.

За 10 месяцев по данному трубопроводу транспортировано 26 106,7 тыс. тонн нефти, что на 7,6% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

За этот период по BTC прокачано 3 793,2 тыс. тонн транзитной нефти, что на 30,6% меньше прошлогоднего показателя.