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По интерконнектору IGB с начала ввода в строй прокачан почти миллиард кубометров газа

По интерконнектору IGB с начала ввода в строй прокачан почти миллиард кубометров газа На сегодняшний день по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), по которому доставляемый в Европу азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз" попадает на рынок Болгарии, прокачано более 962 млн кубометров топлива.
Энергетика
29 мая 2023 г. 14:14
По интерконнектору IGB с начала ввода в строй прокачан почти миллиард кубометров газа

На сегодняшний день по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), по которому доставляемый в Европу азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз" попадает на рынок Болгарии, прокачано более 962 млн кубометров топлива.

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию-оператора проекта - ICGB.

В энергетическом эквиваленте это составляет более 11,3 млн МВт-часов, говорится в сообщении компании.

Газопроводная перемычка была введена в строй 1 октября 2022 года, соединив газотранспортную сеть Болгарии и Трансадриатический газопровод.

Общий бюджет реализации проекта составляет 253 миллиона евро. Он обеспечен за счет средств акционеров BEH и IGI Poseidon, а также долгосрочного кредита в размере 109,9 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), безвозмездного финансирования в размере 45 млн евро в рамках Европейской энергетической программы восстановления (EEPR) и 39 миллионов евро в рамках OPIC.

Объемы азербайджанского природного газа, поставляемого по интерконнектору Болгария-Греция, покрывают около 30% потребностей Болгарии и имеют ключевое значение для достижения благоприятных цен на "голубое топливо" в стране.

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