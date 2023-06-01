По IGB транспортировано около 1 млрд кубометров газа

С начала коммерческих операций по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский природный газ доставляется в Болгарию, было прокачано 983 млн кубометров "голубого топлива".

С начала коммерческих операций по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский природный газ доставляется в Болгарию, было прокачано 983 млн кубометров "голубого топлива".

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор ICGB по Болгарии Теодора Георгиева на Бакинском энергетическом форуме.

"IGB является одним из составных элементов Южного газового коридора и имеет значение на уровне Европейского Союза. Трубопровод был введен в эксплуатацию в октябре прошлого года. А это значит, что указанная инфраструктура была подготовлена вовремя, построена в нужное время", - отметила исполнительный директор.