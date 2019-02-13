По BTC транспортировано 34 млн тонн сырой нефти в 2018 году

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ За весь период эксплуатации по состоянию на конец 2018 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано более 417 млн тонн сырой нефти (более 3,12 млрд баррелей).

Как передает Report со ссылкой на компанию BP-Azerbaijan и партнеров, сырая нефть в Джейхане загружена на 4 085 танкеров и отправлена на мировой рынок.

В 2018 году по BTC транспортировано более 34 млн тонн сырой нефти (примерно 255 млн баррелей), что равно показателю за 2017 год. Эти объемы нефти загружены на 327 танкеров.

По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.