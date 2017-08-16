По BTC транспортировано 3,8 млн тонн транзитной нефти

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 24 733,5 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 78,3% общего объема транспортируемой нефти.

За январь-июль текущего года по данному трубопроводу транспортировано 19 374,2 тыс. тонн нефти. За этот период по BTC прокачано 3 759,1 тыс. тонн транзитной нефти.