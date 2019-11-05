​По BTC транспортировано 24 млн тонн сырой нефти в этом году

В январе-сентябре операционные расходы на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили порядка 95 млн долларов, капитальные расходы – 25 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, операционные расходы в годовом сравнении сократились на 8 млн долларов или 9,2%, капитальные расходы увеличились на 4 млн долларов или 19,04%.

В первом полугодии по BTC экспортировано примерно 24 млн тонн (свыше 177 млн баррелей) нефти, которая в Джейхане загружена на 222 танкеров. Это на 1 млн тонн или 4% меньше, чем в прошлом году.

Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. За весь период эксплуатации с июня 2006 по BTC транспортировано 440 млн тонн нефти (3,3 млрд баррелей), которая в Джейхане загружена на 4 307 танкеров и отправлена на мировой рынок.

По BTC в основном транспортируется нефть с "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть из Туркменистана, России и Казахстана.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).