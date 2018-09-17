По BTC транспортировано 22,3 млн тонн нефти за 8 месяцев

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 27 380,2 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 81,4% общего объема транспортируемой нефти.

За 8 месяцев текущего года по данному трубопроводу транспортировано 22 288,7 тыс. тонн нефти.

Объем прокачки нефти по магистральным трубопроводам сократился в годовом сравнении на 4,4%, по BTC - 0,8%.

За этот период по BTC прокачано 4 207,8 тыс. тонн транзитной нефти, что на 2,46% меньше соответствующего показателя годом ранее.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

В роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), "ExxonMobil" (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).